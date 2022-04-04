Военный эксперт назвал цели Германии и Великобритании в ситуации с Украиной

Военный эксперт заявил, что ФРГ и Британия преследуют свои цели в ситуации с Украиной

Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин назвал цели, которые на самом деле преследуют Германия и Великобритания в ситуации с Украиной. Об этом он рассказал телеканалу «360».

По мнению Дандыкина, Великобритания использует кризис для того, чтобы занять ведущее положение на континенте как главная держава НАТО. Военный отметил, что британские власти уже давно действуют таким образом. В частности, об этом говорят такие случаи, как заход эсминца Defender в российские территориальные воды и полеты разведывательной авиации около границ России.

На данный момент Британия добивается своей цели поставками переносных зенитно-ракетных комплексов на Украину, считает эксперт. «Советники, которые работали и натаскивали командиров украинских националистических батальонов, также свидетельствуют об этом», — заявил он.

В то же время Германия, которая переживает комплекс поражения во Второй мировой войне, абсолютно не имеет желания участвовать в конфликте, а хочет сохранить статус первой экономики Европы и свое благосостояние. Однако этому мешает присутствие американских войск. «Германия и сейчас пытается сопротивляться и вынуждена поднимать свои вооруженные силы, поднимать доли ВВП, а это сказывается на состоянии государства, особенно на фоне большого потока беженцев», — пояснил Дандыкин.

Ранее глава администрации президента США Рон Клейн счел конфликт на Украине далеким от завершения. Он считает, что Россия заявила о сокращении боевых действий в ходе спецоперации близ Киева и Чернигова с целью перебросить войска в восточную часть Украины.