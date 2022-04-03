В Белом доме сочли конфликт на Украине далеким от завершения

Глава администрации Белого дома Клейн: конфликт на Украине далек от завершения

Глава администрации президента США Рон Клейн счел конфликт на Украине далеким от завершения. Его слова приводит ABC News.

Политик из Белого дома считает, что Россия заявила о сокращении боевых действий в ходе спецоперации близ Киева и Чернигова с целью перебросить войска в восточную часть Украины, чтобы возобновить там боевые действия, чему, по словам Клейна, есть множество свидетельств.

Ранее Клейн заявил, что Украина сама должна решить, как она будет выглядеть после завершения конфликта. «Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина», — подчеркнул политик. При этом он добавил, что текущей военной операции российской стороны необходимо дать отпор.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

