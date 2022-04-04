58-летняя модель поделилась пятью секретами для достижения волос без седины

58-летняя модель Эль Макферсон поделилась секретами достижения здоровых волос без седины

Австралийская супермодель Эль Макферсон поделилась секретами достижения здоровых и сияющих волос без седины. Соответствующая публикация появилась в блоге ее личного бренда уходовой косметики.

58-летняя знаменитость выделила пять ключевых принципов, которым она следует, заботясь о своих волосах. Прежде всего Макферсон советует сосредоточиться на правильном питании и регулярном потреблении жидкости. Модель утверждает, что полезные вещества, поступающие в организм вместе с пищей, насыщают волосы, делая их густыми и плотными. «Организму нужно давать все необходимое для естественного процветания. После многих лет разрушительной тепловой укладки и наращиваний я поняла, что моим волосам сможет помочь только правильное питание», — признается она в статье.

Кроме того, супермодель призывает беречь волосы от ультрафиолетового излучения. Самым простым способом защиты, по ее мнению, являются шляпы с широкими полями. «Я ношу большую ковбойскую шляпу всякий раз, когда нахожусь на пляже, чтобы защитить свои волосы и лицо от солнца», — делится Макферсон.

Следующим правилом в списке Макферсон стал отказ от ежедневного мытья головы. По ее словам, такая процедура нередко становится причиной преждевременной гибели фолликулов и может замедлить рост волос.

Эксперименты с укладкой и окрашиванием также могут нанести вред волосам, считает эксперт. «Раньше я была яркой блондинкой: в то время мне казалось, что это великолепно. Сегодня я понимаю, что истинная красота кроется в натуральности. Седых волос у меня нет во многом благодаря правильному уходу», — отмечает она.

В заключение модель рекомендует спать на шелковой наволочке, поскольку этот материал не только поможет предотвратить появление секущихся кончиков, но и сохранит кожу увлажненной. «Исследования показывают, что с шелковой наволочкой волосы и кожа головы не цепляются за частички ткани, а скользят по поверхности подушки, что обеспечивает нам меньше морщин и повреждений в долгосрочной перспективе», — объясняет Макферсон.

В марте 53-летняя датская писательница Анника Холдт (Annika Holdt) пожаловалась на непристойные сообщения от мужчин в сети, которые она стала получать после отказа от окрашивания седых волос. Женщина призналась, что столкнулась с нежелательным вниманием со стороны мужчин, когда начала демонстрировать свою естественную внешность на фото в соцсетях.