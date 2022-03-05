Женщина перестала скрывать седину и пожаловалась на непристойные письма в сети

Датская писательница Анника Холдт (Annika Holdt) отказалась от окрашивания седых волос шесть лет назад и пожаловалась на непристойные сообщения, которые с тех пор она получает от мужчин в сети. Соответствующую историю приводит Daily Star.

Ныне 53-летняя женщина впервые заметила седину на голове в 20 лет и решила удалять потерявшие пигмент волосы. «Я была в ужасе и вскоре поняла, что если продолжу вырывать волосы, то могу остаться лысой», — пожаловалась она. Тогда Холдт обратилась к окрашиванию, которое ей приходилось обновлять каждые две недели. Героиня материала объяснила, что со временем содержащиеся в краске вещества начали портить структуру ее волос, поэтому она приняла решение перестать скрывать натуральный цвет.

Писательница призналась, что столкнулась с нежелательным вниманием со стороны мужчин, когда начала демонстрировать свою естественную внешность на фото в соцсетях. В частности, подписчики присылали ей письма с кадрами эротического содержания. «Ко мне проявляют большой сексуальный интерес. Каждый день мне на почту отправляют снимки гениталий и непристойные предложения. Это просто извращенцы с кучей свободного времени, которые прячутся по ту сторону экрана», — посетовала Холдт.

В феврале начальник пригрозил своей сотруднице увольнением, если она откажется закрашивать седые волосы. Женщина призналась, что начала седеть в 30 лет, но не захотела менять цвет волос, однако это не понравилось ее босу. Руководитель призвал сотрудницу соблюдать личную гигиену и привести внешность в порядок, пугая штрафом и потерей работы.