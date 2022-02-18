Босс пригрозил женщине увольнением при отказе закрасить седину

Начальник пригрозил сотруднице увольнением в случае ее отказа покрасить седые волосы. Соответствующий пост появился на портале Reddit.

Анонимная юзерша рассказала, что неожиданно начала седеть в возрасте 30 лет. По словам женщины, новый цвет волос ее совершенно не смущал, поэтому она отказалась от окрашивания в салоне красоты. «Мне действительно нравился новый образ, и я не хотела закрашивать седину», — призналась она.

Однако вскоре героиня материала встретилась со своим боссом, который редко появляется на рабочем месте. «Начальник не поздоровался, а сразу спросил, что случилось с моими волосами. Я все ему объяснила, на что он ответил, что я должна соблюдать гигиену, так как являюсь лицом компании», — пояснила женщина.

Автор публикации добавила, что на следующий день вновь увидела руководителя, и он заявил, что если она не покрасит седые волосы, то заработает штраф. «Несмотря на то, что я всегда хожу на работу с идеальной укладкой, мне сказали, что если я не покрашусь, то меня уволят. Теперь я подумываю уйти с поста по собственному желанию», — заключила пользовательница сети.

Комментаторы поддержали ее намерение и заявили, что ей не следует оставаться в компании, которая дискриминирует людей по их внешности. «Я просто в шоке. Уходи оттуда», «Тебе нечего делать в компании с такой корпоративной этикой», «Впервые слышу такой бред», «Какой ужас — это, как минимум, невежливо со стороны мужчины», — высказывались они.

В январе женщина перестала закрашивать седину и удивила фанатов реальным возрастом. Блогерша с никнеймом @slowlysilver объяснила, что из-за юной внешности многие подписчики считают ее 20-летней девушкой, в то время как в действительности ей скоро исполнится 52 года.