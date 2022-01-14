Женщина перестала закрашивать седину и удивила фанатов реальным возрастом

Молодо выглядящая женщина перестала закрашивать седину и вызвала недоумение у подписчиков. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети с никнеймом @slowlysilver объяснила, что из-за юной внешности многие подписчики считают ее 20-летней девушкой, в то время как в действительности ей скоро исполнится 52 года. На кадрах одного из последних видео она показала то, как постепенно отрастали ее окрашенные в рыжий цвет волосы. В конце ролика видно, что к концу 2021 года ее волосы почти полностью стали седыми.

Публикация стала вирусной и набрала 16,8 миллиона просмотров. Пользователей сети удивил реальный возраст героини материала, о чем они принялись писать в комментариях. «Боже, ты буквально выглядишь на 20 лет!», «Я надеюсь выглядеть так же красиво, как ты, когда стану старше!», «Вам невероятно идет седина», «Я в шоке от сочетания молодого лица и седины», — высказывались фанаты.

Ранее в январе другая выглядящая на 20 лет женщина назвала свой реальный возраст и удивила поклонников. На кадрах жительница Латвии Вита предстала перед зрителями в облегающем сером топе с длинными рукавами и белых спортивных штанах. В ролике видно, что на ее лице отсутствуют морщины. Выяснилось, что ей почти 40 лет.