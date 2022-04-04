В России объяснили возможный рост выручки от продажи газа и нефти

Экономист Гривач заявил, что Россия не заинтересована в аномально высоких ценах на газ

Россия никогда не была заинтересована в чрезмерно высоких ценах на энергоносители и всегда выражала готовность вместе с Европой работать над стабилизацией рынка, заявил экономист Алексей Гривач. Но именно неосмотрительные действия Запада не дали реализовать эту задачу, считает он. Возможный рост выручки России от продажи газа и нефти он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

В 2022 году профицит счета текущих операций России может показать новый исторический максимум на фоне западных санкций (в 2021 году показатель достиг рекордных 122 миллиардов долларов), пишет РБК со ссылкой на экономистов.

«Мы давно предупреждали европейцев, что любые действия по ограничению импорта российских энергоносителей приведут к росту цен и, как следствие, увеличению выручки от экспорта у всех экспортеров, в том числе и России. Более того, стратегически мы в таких аномально высоких ценах не заинтересованы и готовы были вместе работать ради стабилизации рынка», — сказал Гривач.

По итогам года Россия может заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте нефти и газа (на треть больше, чем в 2021 году), прогнозирует издание Bloomberg. Ситуация может кардинально измениться, если будет введено эмбарго на продажи энергоресурсов из России.