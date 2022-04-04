Минстрой нашел способ сделать квартиры в России дешевле

Минстрой предложил сделать требования на стройках добровольными, чтобы жилье стало дешевле

Минстрой предложил сделать обязательные требования на стройках добровольными — так в ведомстве рассчитывают ускорить ввод жилья и сделать квартиры дешевле. В министерстве уверены, что найденный способ не повлияет на качество зданий, пишет «Российская газета».

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин уточнил, что решение не означает полную отмену и несоблюдение норм в строительстве. Кроме того, новые правила не отразятся на безопасности граждан и надежности сооружений. Требования безопасности установлены в техническом регламенте — их, по словам чиновника, отменять не собираются.

Отличие обязательных норм от добровольных — в процедуре отклонения от установленных требований. В случае с обязательными нормами это сложная, не всегда оправданная, бюрократическая процедура разработки специальных технических условий (СТУ), а в случае отклонения от добровольных норм это инженерные расчеты, моделирование и обоснование, которые выполняет сам проектировщик и которые проходят оценку в органах экспертизы проектной документации Ирек Файзуллин министр строительства и ЖКХ

Он добавил, что перевод требований в добровольные позволит принимать более гибкие, безопасные и соответствующие современным технологиям альтернативные решения.

Аналогичной позиции придерживается старший управляющий директор финансовой компании «ИнфраВЭБ» Елена Степанова. По словам эксперта, перечень нормативов разрабатывался по усредненным показателям, и на фоне быстрого развития технологий и материалов уже не всегда обеспечивает оптимальное решение для конкретного проекта. Добровольные требования, считает Степанова, позволят использовать новаторские решения и сократят цикл бюрократических процедур.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев отметил, что многие строительные нормы установили в советские времена — некоторые из них устарели и стали неоправданными. Кроме того, много времени на стройках занимает бумажная работа. К примеру, если застройщик не может закупить болты определенного завода, которые были указаны в проекте, а собирается использовать точно такие же материалы другого производителя — ему нужно остановить работы и заново согласовывать этот момент с надзорными органами, на что уходит несколько месяцев.

Также при использовании современных материалов, которых нет в советских нормативах, необходимо разрабатывать и согласовывать специальные технические условия отдельно для каждого здания, где такая технология будет применяться.

Однако эксперты отметили, что перевод обязательных нормативов в добровольные не значит, что застройщики будут строить вообще без правил. Сначала проект на надежность и сейсмоустойчивость должна будет проверить Главгосэкспертиза. Потом на стройплощадке проведет по несколько плановых проверок стройнадзор, а сдать дом в эксплуатацию можно только после того, как выдаст заключение комиссия регулятора.

Член Общественного совета при Минстрое Александр Николаев заметил, что упрощение требований особенно актуально при возникших сложностях с поставками из-за рубежа — застройщики вынуждены срочно пересматривать проектную документацию, заменяя заявленные материалы отечественными аналогами. С текущими правилами процесс строительства рискует затянуться, а смягчение нормативов поможет сохранить темпы ввода объектов в России.

Тем не менее руководитель архитектурной мастерской Градостроительного института «Мирпроект» Максим Долгов считает, что отмена обязательных требований в строительстве полезна лишь как временная антикризисная мера. «Если все национальные стандарты и своды правил будут применяться на добровольной основе, квалифицированные решения, в том числе выработанные совместно с экспертным сообществом, могут подменяться быстрореализуемыми, что в свою очередь скажется на качестве проектных решений», — предположил эксперт.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в 2022 году власти ожидают роста цен на жилье в России — квартиры должны подорожать на уровне инфляции или меньше. По словам чиновника, сейчас на формирование стоимости недвижимости помимо инфляции влияет снижение цен на российские составляющие производства.