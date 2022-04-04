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Россияне расхотели покупать жилье

Аналитики заявили об окончании ажиотажного спроса на жилье

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В марте россияне расхотели покупать жилье — резко повысившийся в конце февраля спрос снизился до обычных показателей. Об окончании ажиотажа вокруг недвижимости заявили опрошенные «Российской газетой» эксперты.

В «Жилфонде» пояснили, что повышенный спрос возник на фоне желания россиян быстро и выгодно вложить деньги — для этого они выбирали сделки с недвижимостью. В марте ажиотажный интерес быстро пошел на убыль. «Сейчас наблюдается отрицательная динамика по сравнению с предыдущими периодами: сроки по ранее выданным ипотечным решениям заканчиваются, ипотеку по новым ставкам люди берут уже неохотно», — объяснил директор компании Александр Чернокульский.

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По данным специалистов, средняя цена предложения на вторичном рынке увеличилась на 5-10 процентов в зависимости от региона, до 101,3 тысячи рублей за квадратный метр. Однако аналитики считают, что подобная динамика не характерна для начала весны — в аналогичные периоды 2021 и 2020 годов цены на «вторичку» показывали рост на 1,7 процента и 0,03 процента соответственно. Колебание было незначительным, в рамках погрешности.

В «Жилфонде» допускают, что рост цен произошел из-за вывода с рынка недорогих квартир. По оценкам «Домклик», общее число активных объявлений о продаже жилья на вторичном рынке снизилось в России на 11,7 процента.

«Восстановления спроса можно ожидать, когда в полную силу будет работать льготная ипотека и когда макроэкономическая ситуация в целом будет стабилизироваться», — предположил глава «Жилфонда» Александр Чернокульский. В компании спрогнозировали, что на рынке могут снова появиться ликвидные и недорогие варианты и средние цены также вернутся на прежний уровень.

Нина Ташевская
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