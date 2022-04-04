Россиянина приговорили к 11 годам за участие в террористической организации

Военный суд дал 11 лет уроженцу Дагестана за участие в запрещенном «Исламском государстве»

Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Дагестана Асхабу Османову, который присягнул запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Суд дал ему наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, при этом первые 2,5 года он будет в тюрьме.

В ходе процесса было установлено, что 15 июня 2021 года Османов в Калмыкии записал на телефон присягу о вступлении в ИГ, которую отправил через мобильное приложение лицу, передавшее запись руководству террористической организации.