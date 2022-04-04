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Чешский президент осудил события в Буче

Президент Чехии Земан осудил ситуацию в Буче и призвал наказать виновных в произошедшем
Милош Земан

Милош Земан. Фото: Roman Vondrous / Global Look Press

Президент Чехии Милош Земан осудил события, произошедшие в украинском городе Буче. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Иржи Овчачек.

Чешский лидер призвал наказать виновных в ситуации. «Президент республики Милош Земан осуждает убийство мирных жителей на Украине как военное преступление и верит, что оно будет справедливо наказано международным судом», — говорится на сайте Пражского града.

Ранее украинские власти и зарубежные СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей Бучи. В Минобороны РФ назвали публикации постановками.

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Марина Совина
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