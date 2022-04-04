Google отстранит россиян от международного конкурса

Программистов из России и Белоруссии отстранят от конкурса Google Summer of Code

Корпорация Google решила отстранить граждан России и Белоруссии, а также жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от участия в международном конкурсе для программистов Google Summer of Code (GSoC). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт конкурса.

«В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из России, Белоруссии и так называемых Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР)», — говорится в официальном заявлении.

При этом представители конкурса отметили, что ограничений для участников, находящихся на территории Украины, нет.

Google Summer of Code — это конкурс корпорации Google для программистов из разных стран мира. Его участниками становятся студенты, которые работают над проектами с открытым исходным кодом. Сумма стипендии, выплачиваемой участникам, зависит от размера проекта и страны их проживания и может составлять от 1,5 тысячи до 6,6 тысячи долларов.