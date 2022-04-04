Крупный газовый проект России поставили под угрозу

«Ъ»: проект газопровода «Пакистанский поток» попал под угрозу обнуления из-за кризиса

Политический кризис в Пакистане ставит под угрозу проект газопровода «Пакистанский поток», который Россия разрабатывает совместно с действующими властями. Об этом в комментарии «Коммерсанту» рассказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

По его мнению, в стране реальна смена власти на значительно более проамериканскую, а это автоматически обнуляет многие договоренности с Москвой. На фоне нынешнего украинского кризиса газовая сфера выглядит особенно уязвимой.

Директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко сказал, что глава пакистанской армии Камар Джавед Баджва открыто поддержал противников России, а это вызывает особую озабоченность. По словам военного, действия России на Украине невозможно оправдать, поскольку тысячи людей гибнут, а миллионы становятся беженцами.

В воскресенье, 3 апреля, премьер Пакистана Имран Хан отправил в отставку правительство, призвав к досрочным выборам. Перед этим вице-спикер Касим Хан Сури отклонил голосование по вотуму недоверия премьеру, заявив, что оно вдохновлено иностранными силами. Предполагается, что голосование должно пройти в 90-дневный срок.

Ранее Хан заявлял, что попытки смесить его связаны с давлением США. Он назвал такую политику явным вмешательством во внутренние дела, а также объяснил, что Белый дом разгневан его визитом в Россию и поддержкой Индии, которая импортирует российскую нефть. В свою очередь лидер пакистанской оппозиции и претендент на пост премьера Шахбаз Шариф заявил, что Хан своими действиями ставит под удар глобальные интересы Пакистана.

«Пакистанский поток» должен связать портовый город Карачи, крупнейший в Пакистане, с Лахором на другом конце страны, где построят электростанции, работающие на сжиженном природном газе (СПГ). По оценкам властей страны, его стоимость составит 3,5 миллиарда долларов, а пропускная способность — 16 миллиардов кубометров в год. Россия должна выступить в качестве подрядчика строительства.