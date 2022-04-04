Стало известно о проблемах с психикой у владельцев домашних животных в пандемию

Ученые заявили, что владельцы животных сильнее пострадали от проблем с психикой в пандемию

Сильно привязанные к домашним любимцам люди сильнее морально пострадали во время пандемии коронавируса, чем те, у кого не было животных. Об этом сообщает портал News Medical со ссылкой на исследование ученых Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия).

Исследователи психологического факультета изучили данные 143 зоолюбителей и 103 человек, у которых не было животных, чтобы понять, насколько звери помогали уменьшить депрессию, стресс и другие ментальные проблемы во время пандемии. Ученые обнаружили, что психическое состояние владельцев животных во время пандемии ухудшилось. Стало известно, что от депрессии в этот период страдали в основном социально изолированные и очень привязанные к животным женщины с детьми. Их уровень депрессии был наиболее высок, а счастья — крайне низок.

По словам доктора Деборы Уэллс, причин обострения проблем с психикой может быть несколько. «Например, эти люди уже были в депрессии или чувствовали себя одиноко, вследствие чего завели животное и сильно привязались к нему в рамках стратегии самопомощи. Либо те, кто особенно сильно любят животных, изначально имели тип личности, склонный к слабому ментальному здоровью», — сделала вывод она.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что больным коронавирусом и ОРВИ лучше отказаться от любых продуктов с высоким содержанием глютена.