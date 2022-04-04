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В ряде российских регионов похоронили погибших в ходе спецоперации солдат

В Петербурге и еще нескольких регионах похоронили погибших в ходе спецоперации солдат

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Похороны военнослужащих, принимавших участие в специальной операции на Украине, прошли в ряде российских регионов. О прошедших похоронах в Санкт-Петербурге сообщается на портале администрации города.

4 апреля в Петербурге простились с рядовым Кириллом Магулой. Отмечается, что за выполнение служебного долга он был награжден орденом Мужества. Соболезнования его близким выразил губернатор города Александр Беглов.

29-летнего Виктора Родионова похоронили в Пензенской области, сообщает портал Smi58.ru. Военнослужащий родился в Ртищевством районе, а служил во Владивостоке в морской пехоте.

В Энгельсе 3 апреля простились с 22-летним рядовым Евгением Сверкуновым. «Наш земляк — настоящий патриот своей страны. Он погиб, защищая мирную жизнь. Искренне соболезную родным и близким», — выразил соболезнование родным и близким погибшего губернатор региона Валерий Радаев.

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28 февраля

Портал V1.ru со ссылкой на на администрацию села Торгун Старополтавского района Волгоградской области сообщил о прошедших 3 апреля похоронах 28-летнего ефрейтора Сергея Бисекова.

В Тверской области также простились с погибшим в ходе спецоперации 22-летним морским пехотинцем Сергеем Муравьевым. «Как настоящий герой, самоотверженный воин, Сергей Владимирович смело смотрел в лицо опасности, до конца исполнив свой долг перед Отчизной», — приводит ВГТРК «Тверь» слова соболезнования губернатора области Игоря Рудени.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

25 марта Минобороны России обнародовало новые данные о потерях российской армии на Украине. По данным ведомства, за время проведения спецоперации погиб 1351 российский военный.

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Никита Абрамов
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