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Россиянин рассказал об отношении украинских военных к пленным

Вернувшийся из украинского плена россиянин рассказал об отношении националистов к пленным

Фото: Максим Левин / Reuters

Российский военнослужащий, который вернулся из украинского плена, рассказал об отношении националистов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Руки, ноги завязали, начали бить... ногами по лицу, по голове били. Когда мне по лицу с ноги дали, я вырубился», — рассказал он.

Солдат вспомнил, что из-за бороды, которая была у него на тот момент, украинские военнослужащие называли его чеченцем и кадыровцем. Кроме того, освобожденный из плена сказал, что его угрожали повесить. Также националисты рассуждали на тему того, что пленных нужно кастрировать.

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Были также и моменты и угрозы, которые военнослужащий не захотел вспоминать.

«Когда мы лежали с завязанными руками и ногами, там один раненый был, я не знаю, они его пытали или что, я не видел, но помню, как он кричал, орал», — добавил он.

Ранее другие освобожденные из украинского плена российские солдаты рассказали об отношении Вооруженных сил Украины. По их словам, военнослужащих постоянно избивали и не давали им спать.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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