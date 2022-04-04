Посол России рассказал о роли Турции в украинском кризисе

Посол России заявил, что страна ценит усилия Турции по содействию переговорам по Украине

Москва высоко ценит усилия Турции по мирному решению украинского кризиса и содействию переговорам с Украиной, заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью газете Aydınlık.

«Россия будет продолжать добиваться того, чтобы Украина стала дружественной и демилитаризованной, стала государством, в котором не будет угрозы создания очередного нацистского государства, не будет запрета на русский язык, культуру, православную церковь. С тем, чтобы Украина не стала в очередной раз территорией западного "натиска на Восток"», — рассказал дипломат.

Ерхов также отметил, что во имя этих целей ведутся боевые действия и организуются переговоры. «Хочу подчеркнуть: мы высоко ценим усилия Турции по содействию выходу на переговорное урегулирование, именно поэтому мы и согласились на проведение очередного раунда здесь, на турецкой земле», — заявил он о роли Анкары в мирном разрешении кризиса.

По мнению дипломата, для окончательного мирного решения потребуется «еще немало кропотливой работы по согласованию позиций и формулировок». Он отметил готовность российской стороны к подобной деятельности при наличии «встречного движения» со стороны Киева.

Ранее Ерхов рассказал, что поставки турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украину болезненно воспринимаются в российском обществе. «Объяснения типа "бизнес есть бизнес" понимания не находят, ведь ваши дроны убивают наших солдат, для этого их и покупают. Почему нам должно нравиться?», — заявил дипломат.