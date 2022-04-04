Посол России рассказал о болезненном восприятии поставок турецких БПЛА Украине

Посол России в Турции Ерхов заявил о болезненном восприятии поставок турецких БПЛА Украине

Поставки турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украину болезненно воспринимаются в российском обществе. Об этом изданию Aydınlık рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов, передает ТАСС.

«Объяснения типа "бизнес есть бизнес" понимания не находят, ведь ваши дроны убивают наших солдат, для этого их и покупают. Почему нам должно нравиться?», — заявил дипломат.

17 марта Минобороны России показало фотографии сбитого в небе над Киевской областью беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 турецкого производства, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В апреле прошлого года Украина договорилась о покупке у Турции партии беспилотников Bayraktar. В сентябре 2021-го стало известно, что в Киевской области построят центр по обслуживанию данных БПЛА. В конце октября Украина впервые задействовала Bayraktar в боевых действиях в Донбассе.