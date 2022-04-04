Путин поздравил Вучича с переизбранием на пост президента Сербии

Владимир Путин поздравил Александра Вучича с переизбранием на пост президента Сербии

Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Вучича с переизбранием на пост президента Сербии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам президента России, сербский народ поддержал курс Вучича, направленный на «решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики».

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии», — отметил Владимир Путин в поздравлении Александру Вучичу.

4 апреля стало известно, что действующий президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов с результатом 59,55 процента. Согласно данным сербской избирательной комиссии, явка на президентских и парламентских выборах составила 60 процентов.