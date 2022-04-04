Стало известно о подготовке программы репатриации российских специалистов
«Известия»: Россиян-специалистов захотели вернуть в страну по программе репатриации
В России готовится программа репатриации высококлассных специалистов. Об этом пишут «Известия».
Источники издания пояснили, что со стороны высококлассных специалистов появился запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Поскольку такие сообщения начали принимать массовый характер, то в Москве задумались о планах по возвращению таких людей, которые могли бы привезти на родину знания и опыт.
Среди предлагаемых бонусов для возвращающихся предлагают установить дополнительные льготы, помимо компенсации стоимости переезда, выплаты пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иных социальных льгот.
В Минтруде и Минпромторге подтвердили факт обсуждения такой программы.