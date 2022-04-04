Стало известно о подготовке программы репатриации российских специалистов

«Известия»: Россиян-специалистов захотели вернуть в страну по программе репатриации

В России готовится программа репатриации высококлассных специалистов. Об этом пишут «Известия».

Источники издания пояснили, что со стороны высококлассных специалистов появился запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Поскольку такие сообщения начали принимать массовый характер, то в Москве задумались о планах по возвращению таких людей, которые могли бы привезти на родину знания и опыт.

Среди предлагаемых бонусов для возвращающихся предлагают установить дополнительные льготы, помимо компенсации стоимости переезда, выплаты пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иных социальных льгот.

В Минтруде и Минпромторге подтвердили факт обсуждения такой программы.