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Шайа ЛаБаф и Миа Гот впервые стали родителями

Американский актер Шайа ЛаБаф и британская актриса Миа Гот впервые стали родителями
Шайа ЛаБаф и Мия Гот

Шайа ЛаБаф и Мия Гот. Фото: Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS

Американский актер Шайа ЛаБаф и его жена британская актриса, модель Миа Гот стали родителями. Об этом пишет People.

Для обоих артистов это первый ребенок. Журналисты заметили пару на прогулке с детской коляской в городе Пасадена, штат Калифорния. Отмечается, что подробности от представителей звездной четы узнать не удалось. Дата рождения первенца и его пол пока неизвестны.

О том, что у Гот родится ребенок, стало известно в феврале 2022 года. Тогда были опубликованы фотографии, запечатлевшие 28-летнюю артистку с заметно увеличившимся животом.

Пара познакомилась на съемках фильма «Нимфоманка» режиссера Ларса фон Триера. Они поженились в 2016 году, но через два года представитель ЛаБафа заявил, что чета подала документы на развод. После многочисленных расставаний и примирений возлюбленных уличили в окончательном воссоединении. Весной 2020 года ЛаБаф начал носить свое обручальное кольцо, а Гот — и обручальное, и помолвочное. В июне 2021 года обоих заметили вместе в Диснейленде.

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Сергей Равин
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