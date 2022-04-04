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ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации на Украине

ВЦИОМ заявил об отсутствии раскола в российском обществе из-за спецоперации на Украине

Фото: Максим Левин / Reuters

Российское общество не подверглось расколу из-за решения о проведении специальной военной операции на Украине, основная часть граждан сплотилась вокруг президента России Владимира Путина. Об этом сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает ТАСС.

По данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян Путину составил 81 процент, решение главы государства о спецоперации поддержали около 75-77 процентов граждан. Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов.

«Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян (…) консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения», — заявил Федоров на брифинге.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым большинство россиян (62 процента) считают, что НАТО — это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников. Лишь 15 процентов граждан полагают, что это военный союз, нацеленный исключительно на защиту стран-членов. Еще 23 процента высказались о нем безразлично, а о положительном отношении сообщили 2 процента участников опроса.

Марина Совина
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