Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к НАТО

ВЦИОМ: 62 процента россиян считают НАТО агрессивно настроенной к России структурой

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Большинство россиян (62 процента) преимущественно считают, что НАТО — это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 4 апреля, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, лишь 15 процентов граждан полагают, что это военный союз, нацеленный исключительно на защиту стран-членов.

Кроме того, почти 60 процентов респондентов скорее отрицательно относятся к военно-политическому блоку. Еще 23 процента высказались о нем безразлично, а о положительном отношении сообщили два процента участников опроса.

Наконец, 46 процентов участников исследования согласны с тем, что целью Североатлантического альянса сейчас, как и в момент его создания в 1949 году, остается военно-политическое сдерживание России, а 32 процента считают, что эта цель изменилась.

30 марта сообщалось о результатах другого исследования ВЦИОМ, согласно которым решение о проведении спецоперации на Украине скорее поддерживают 76 процентов россиян. При этом большинство опрошенных считают, что цель специальной операции — защитить Россию, разоружить Украину и не дать НАТО разместить на ее территории военные базы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
В ряде российских регионов похоронили погибших в спецоперации солдат
Раскрыта стоимость iPhone по подписке
Российская школьница прокатилась на сноуборде и погибла
ЕС решил направить 17 миллиардов евро на помощь украинским беженцам
Налетчики вынесли добычу на 40 миллионов рублей из ломбарда в Санкт-Петербурге
Российский олигарх получил гражданство Израиля
На Украине признали фейком пост Арестовича о замученной девушке
Раскрыта стоимость самого дешевого жилья в Петербурге рядом с метро
В Польше усомнились в достоверности данных о событиях в Буче
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.