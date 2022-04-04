ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к НАТО

ВЦИОМ: 62 процента россиян считают НАТО агрессивно настроенной к России структурой

Большинство россиян (62 процента) преимущественно считают, что НАТО — это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 4 апреля, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, лишь 15 процентов граждан полагают, что это военный союз, нацеленный исключительно на защиту стран-членов.

Кроме того, почти 60 процентов респондентов скорее отрицательно относятся к военно-политическому блоку. Еще 23 процента высказались о нем безразлично, а о положительном отношении сообщили два процента участников опроса.

Наконец, 46 процентов участников исследования согласны с тем, что целью Североатлантического альянса сейчас, как и в момент его создания в 1949 году, остается военно-политическое сдерживание России, а 32 процента считают, что эта цель изменилась.

30 марта сообщалось о результатах другого исследования ВЦИОМ, согласно которым решение о проведении спецоперации на Украине скорее поддерживают 76 процентов россиян. При этом большинство опрошенных считают, что цель специальной операции — защитить Россию, разоружить Украину и не дать НАТО разместить на ее территории военные базы.