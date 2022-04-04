Эксперт усомнился в возможности вернуться к «золотому стандарту»

Эксперт Сигал усомнился в возможности полностью вернуться к «золотому стандарту»

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал усомнился в возможности вернуться к золотому стандарту в беседе с агентством «Прайм».

По словам Сигала, обсуждение этого в последнее время происходит чаще обычного, однако не говорит о том, что возвращение к золотому стандарту вероятно. Он заявил, что рост популярности необеспеченных валют в мире еще несколько лет назад вдохновил "традиционных" финансистов и экономических экспертов начать рассматривать идею возвращения мира к «золотому стандарту».

Специалист отметил, что частичная привязка к сырьевым товарам по некоторым сделкам возможна, но о полном возвращении к прежней финансовой системе речь вряд ли идет

Ранее Главный аналитик ПСБ Егор Жильников рассказал о снижающих курс рубля факторах. Причиной укрепления рубля эксперт назвал снижение спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций. При этом экспорт продолжает оставаться на высоком уровне, как и продажа экспортерами валютной выручки, напомнил он и подчеркнул, что Банк России принял меры для стимулирования импорта.