Врачи спасли жизнь россиянину с небьющимся неделю «каменным» сердцем

Врачи НИИ Склифосовского спасли жизнь россиянину, чье сердце не билось семь дней

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли жизнь мужчине, «каменное» сердце которого не билось семь дней. Об этом сообщается в официальном сообществе НИИ во «ВКонтакте».

Как рассказали медики, у 46-летнего россиянина был диагностирован кальциноз аортального клапана сердца, то есть его стенки стали отвердевать и потеряли подвижность, из-за чего у пациента был нарушен кровоток. Толщина стенок аорты россиянина выросла в 20 раз: при нормальной толщине в один миллиметр у него она составляла два сантиметра. А во время операции сердце мужчины «окаменело» — сократилось и перестало биться.

Неделю россиянин провел на ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, насыщающий кровь пациента кислородом), и лишь на седьмые сутки нашелся подходящий донор, сердце которого можно было пересадить пациенту.

«Операция прошла успешно, и уже через 11 дней пациент смог отправиться домой. Сейчас он продолжает наблюдение в НИИ Склифосовского, приезжает на осмотры и быстро восстанавливается», — рассказали врачи.

Ранее сообщалось, что врачи Республиканской больницы имени Семашко в Бурятии спасли пациентку с редчайшим диагнозом, который удалось поставить после жалоб россиянки на головную боль и потерю сознания.