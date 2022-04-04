Врачи спасли жизнь россиянину с небьющимся неделю «каменным» сердцем
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли жизнь мужчине, «каменное» сердце которого не билось семь дней. Об этом сообщается в официальном сообществе НИИ во «ВКонтакте».
Как рассказали медики, у 46-летнего россиянина был диагностирован кальциноз аортального клапана сердца, то есть его стенки стали отвердевать и потеряли подвижность, из-за чего у пациента был нарушен кровоток. Толщина стенок аорты россиянина выросла в 20 раз: при нормальной толщине в один миллиметр у него она составляла два сантиметра. А во время операции сердце мужчины «окаменело» — сократилось и перестало биться.
Неделю россиянин провел на ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, насыщающий кровь пациента кислородом), и лишь на седьмые сутки нашелся подходящий донор, сердце которого можно было пересадить пациенту.
«Операция прошла успешно, и уже через 11 дней пациент смог отправиться домой. Сейчас он продолжает наблюдение в НИИ Склифосовского, приезжает на осмотры и быстро восстанавливается», — рассказали врачи.
Ранее сообщалось, что врачи Республиканской больницы имени Семашко в Бурятии спасли пациентку с редчайшим диагнозом, который удалось поставить после жалоб россиянки на головную боль и потерю сознания.