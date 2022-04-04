Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врачи спасли жизнь россиянину с небьющимся неделю «каменным» сердцем

Врачи НИИ Склифосовского спасли жизнь россиянину, чье сердце не билось семь дней

Фото: Shen Bohan / Globallookpress.com

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли жизнь мужчине, «каменное» сердце которого не билось семь дней. Об этом сообщается в официальном сообществе НИИ во «ВКонтакте».

Как рассказали медики, у 46-летнего россиянина был диагностирован кальциноз аортального клапана сердца, то есть его стенки стали отвердевать и потеряли подвижность, из-за чего у пациента был нарушен кровоток. Толщина стенок аорты россиянина выросла в 20 раз: при нормальной толщине в один миллиметр у него она составляла два сантиметра. А во время операции сердце мужчины «окаменело» — сократилось и перестало биться.

Неделю россиянин провел на ЭКМО (аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, насыщающий кровь пациента кислородом), и лишь на седьмые сутки нашелся подходящий донор, сердце которого можно было пересадить пациенту.

«Операция прошла успешно, и уже через 11 дней пациент смог отправиться домой. Сейчас он продолжает наблюдение в НИИ Склифосовского, приезжает на осмотры и быстро восстанавливается», — рассказали врачи.

Ранее сообщалось, что врачи Республиканской больницы имени Семашко в Бурятии спасли пациентку с редчайшим диагнозом, который удалось поставить после жалоб россиянки на головную боль и потерю сознания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов
Россиянам назвали пять доступных продуктов для укрепления нервов
Крупнейший российский туроператор анонсировал запуск чартеров в Турцию
Чеченского вора в законе Бая отправили в колонию на восемь лет
Зенитчики ЦВО выполнили ночные пуски ракет С-400 на учениях
Google отстранит россиян от международного конкурса
В честь Дурова захотели назвать улицу в российском городе
Александр Емельяненко дал прогноз на бой Яна и Стерлинга
58-летняя модель поделилась пятью секретами для достижения волос без седины
Назначена дата заседания Совбеза ООН по Буче
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.