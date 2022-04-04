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Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Германии

В посольстве РФ заявили, что высылка дипломатов из Германии не останется без последствий

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

В посольстве России выразили крайнее несогласие в связи с высылкой и объявлением персонами нон грата 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

«Со своей стороны выразили категорическое неприятие однобоких обвинений Берлина, поспешившего, не дожидаясь проведения независимого расследования событий в городе Буча, встать на сторону киевского режима, который ранее был неоднократно уличен в распространении недостоверной информации», — говорится в заявлении российского ведомства.

Посольство России выразило крайнее сожаление «недружественными действиями германской стороны» и пообещало не оставить их без последствий.

4 апреля министерство иностранных дел ФРГ объявило персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. Также на сайте МИД Германии появилось сообщение главы ведомства Анналены Бербок, которая заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.

Марина Совина
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