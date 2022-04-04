В Крыму рассказали о применяемой украинскими нацбатами тактике американцев

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что украинские нацбаты применяют тактику США

Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские националистические батальоны применяют оборонительную тактику американцев, которую те отработали в Сирии. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, из жилого дома создается некий «сэндвич», когда на верхних и нижних этажах домов находятся обороняющиеся, а в середине — мирные жители. С такой обороной приходится долго возиться, чтобы максимально спасти людей, подчеркнул Константинов.

В военном плане костяк украинской армии представляют четко мотивированные нацбаты, утверждает он. «Они готовы умереть за "национальную" идею, они же убивают мирных», — рассказал глава парламента Крыма.

Ранее Константинов заявил, что Крым готов оказывать необходимую помощь жителям Донбасса, в том числе в части поставок новых партий гуманитарного груза. По его утверждению, ожидается большая совместная работа по восстановлению народных республик, а также освобожденных украинских регионов.