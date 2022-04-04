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В Крыму рассказали о применяемой украинскими нацбатами тактике американцев

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что украинские нацбаты применяют тактику США

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские националистические батальоны применяют оборонительную тактику американцев, которую те отработали в Сирии. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, из жилого дома создается некий «сэндвич», когда на верхних и нижних этажах домов находятся обороняющиеся, а в середине — мирные жители. С такой обороной приходится долго возиться, чтобы максимально спасти людей, подчеркнул Константинов.

В военном плане костяк украинской армии представляют четко мотивированные нацбаты, утверждает он. «Они готовы умереть за "национальную" идею, они же убивают мирных», — рассказал глава парламента Крыма.

Ранее Константинов заявил, что Крым готов оказывать необходимую помощь жителям Донбасса, в том числе в части поставок новых партий гуманитарного груза. По его утверждению, ожидается большая совместная работа по восстановлению народных республик, а также освобожденных украинских регионов.

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Сергей Истомин
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