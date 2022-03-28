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В Крыму рассказали о готовности помочь в восстановлении Донбасса

Спикер парламента Крыма Константинов сообщил о готовности помочь в восстановлении Донбасса

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что республика готова оказывать необходимую помощь жителям Донбасса, в том числе в части поставок новых партий гуманитарного груза. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Константинов, ожидается большая совместная работа по восстановлению народных республик, а также освобожденных украинских регионов. «Крымчане солидарны с жителями Донбасса», — подчеркнул он.

Крымская делегация во главе с Константиновым находится с официальным визитом в Донбассе. Ее члены привезли 40 тонн гуманитарного груза, передали два сертификата на 150 путевок в оздоровительные лагеря полуострова для детей, а также оборудование для медицинских кабинетов двух школ.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что после завершения специальной операции Россия займется восстановлением Мариуполя.

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Сергей Истомин
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