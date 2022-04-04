Российские компании оказались под угрозой дефолта из-за санкций

Компании из России оказались на грани дефолта из-за невозможности погасить валютные долги

Западные банки стали блокировать платежи российских компаний в погашение своих валютных долгов из-за санкций против их акционеров, выяснили «Ведомости». Из-за отказа кредитных организаций принимать платежи по евробондам и кредитам заемщики из России оказались под угрозой возможного технического дефолта.

Подразделение Citibank в Нью-Йорке заблокировало платеж «Северстали» по еврооблигациям из-за включения в санкционные списки ЕС Алексея Мордашова. Производитель удобрений «Уралкалий» столкнулся с трудностями в оплате иностранного кредита французскому Credit Agricole Corporate & Investment Bank. Банк отказался принимать перевод даже несмотря на то, что попавший под ограничения Дмитрий Мазепин продал свою долю в предприятии и ушел с поста гендиректора.

В аналогичном положении оказались СУЭК и «Еврохим» — их платежи по евробондам не были обработаны даже после формального дистанцирования подсанкционного акционера Андрея Мельниченко. «Евраз», частично принадлежащий Роману Абрамовичу, также оказался на грани дефолта из-за решения Societe Generale в Нью-Йорке, однако позже перевод все же удалось совершить.

По мнению заведующей кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Аллы Дворецкой, в действительности список таких предприятий еще больше, однако не все готовы заявлять о сложностях публично, а некоторые еще не успели столкнуться с блокировками платежей. Эксперт заявила, что в зоне наибольшего риска находятся должники из нефтяного сектора, металлургии, банковского дела и транспортной инфраструктуры — часто такие компании связаны с государством или подсанкционными бизнесменами.

Однако многое зависит от от позиции, которую занимает западный банк-контрагент в сложившихся условиях, отметила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве Наталья Анненская. Например, банк, услугами которого пользуется «Норникель», блокировать платежи не стал. Кроме этого, риски разнятся в зависимости от отраслевой принадлежности компании — например, США признали российские удобрения товарами первой необходимости, что упрощает положение участников отрасли.