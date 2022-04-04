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Россиян предупредили об изменении ассортимента товаров на полках магазинов

Роскачество предупредило россиян об изменении ассортимента товаров на полках магазинов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Роскачество предупредило жителей России об изменении ассортимента товаров на полках магазинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что часть продукции, которая выпускается под торговыми марками зарубежных брендов, ушедших с отечественного рынка, производится в России. «Уход мировых брендов с российского рынка означает лишь прекращение импорта и экспорта зарубежных товаров. <...> Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены», — сообщили в ведомстве.

Однако привычный потребителю ассортимент продукции может измениться. Так, компания Unilever сообщила, что в связи с сокращением импорта сырья и упаковочных материалов у компании ожидается ряд операционных трудностей. При этом отмечается, что предприятия компании, которые находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле, продолжат снабжать российских потребителей средствами личной гигиены и товарами для дома.

Производитель средств женской гигиены Bella отметил, что серьезных проблем с поставками сырья нет, однако компания вынуждена подстраиваться под новые реалии. В компании отметили, что целлюлоза, которая является основным компонентом женских прокладок, ранее поставлялась из Европы и США. Однако теперь Bella планирует переориентироваться на целлюлозу, которая была произведена в России и Белоруссии.

Компания «Невская косметика» в свою очередь отметила, что предприятие продолжает работу и в настоящее время ищет альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих партнеров из других стран.

16 марта Минпромторг сообщил, что дефицита подгузников и женских прокладок в России не ожидается. В министерстве указали, что в стране работает больше 15 предприятий, которые производят оба вида продукции.

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Марина Совина
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