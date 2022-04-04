Россиян предупредили об изменении ассортимента товаров на полках магазинов

Роскачество предупредило россиян об изменении ассортимента товаров на полках магазинов

Роскачество предупредило жителей России об изменении ассортимента товаров на полках магазинов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что часть продукции, которая выпускается под торговыми марками зарубежных брендов, ушедших с отечественного рынка, производится в России. «Уход мировых брендов с российского рынка означает лишь прекращение импорта и экспорта зарубежных товаров. <...> Российский сегмент продолжит работать и снабжать рынок товарами для дома и личной гигиены», — сообщили в ведомстве.

Однако привычный потребителю ассортимент продукции может измениться. Так, компания Unilever сообщила, что в связи с сокращением импорта сырья и упаковочных материалов у компании ожидается ряд операционных трудностей. При этом отмечается, что предприятия компании, которые находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле, продолжат снабжать российских потребителей средствами личной гигиены и товарами для дома.

Производитель средств женской гигиены Bella отметил, что серьезных проблем с поставками сырья нет, однако компания вынуждена подстраиваться под новые реалии. В компании отметили, что целлюлоза, которая является основным компонентом женских прокладок, ранее поставлялась из Европы и США. Однако теперь Bella планирует переориентироваться на целлюлозу, которая была произведена в России и Белоруссии.

Компания «Невская косметика» в свою очередь отметила, что предприятие продолжает работу и в настоящее время ищет альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих партнеров из других стран.

16 марта Минпромторг сообщил, что дефицита подгузников и женских прокладок в России не ожидается. В министерстве указали, что в стране работает больше 15 предприятий, которые производят оба вида продукции.