В России рассказали о судьбе туризма в Азии после возобновления авиасообщения

В Российском союзе туриндустрии назвали маловероятным туристический бум в Китае и Азии

Российский туристический бум в Азии маловероятен, поскольку в большинстве стран еще сохраняется ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Роль играют также климатические и другие факторы, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. О судьбе туризма на азиатском направлении он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Россия возобновит авиасообщение с 52 странами с 9 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Будут сняты ограничения на чартерные рейсы, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Перечень стран включает Китай, Вьетнам и ряд других дружественных государств.

«Международный туризм в этом году будет»

«Бума, конечно, ожидать преждевременно. И в Китае, и в большинстве других стран Юго-Восточной Азии действуют ковидные ограничения. Нужно понимать, что само по себе налаживание авиасообщения — это только предварительный шаг в этом вопросе, до туристических поездок промежуток тут очень большой. Есть, конечно, еще Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд и другие направления, тут возможен спрос. Но есть же еще и другой фактор: нужно, чтобы было на чем летать, причем в обе стороны», — сказал Барзыкин.

Эксперт напомнил, что Россия только завершила вывоз путешественников из-за границы после новых ограничений, наложенных на российских авиаперевозчиков из-за спецоперации России на территории Украины.

«Кроме того, вот Южная Корея, например, объявила нам безвизовый режим. Но там все равно нужно находиться на самоизоляции неделю, вряд ли кто-то из путешественников на это пойдет. Так что открытие новых направлений — это, конечно, фактор позитивный, но происходить все будет поэтапно. Ну и нужно смотреть, что будет с нашими самолетами. Большая часть из них находится в лизинге, для международного сообщества наши национализации роли не играют. Так что сложностей много», — резюмировал Барзыкин.

Он добавил, что наиболее востребованным заграничным направлением для российских туристов в этом году станет Турция, а также, возможно, ряд средиземноморских стран, включая Тунис. Впрочем, он отметил, что сложности могут возникнуть и здесь.

«По этим направлениям тоже ведь целую специальную логистику выстраивают: из Москвы в Сочи, из Сочи в Анталью или Бодрум. В любом случае сказать можно одно: международный туризм в этом году будет. Хоть и ограниченный», — заключил эксперт.