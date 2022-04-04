Иммунолог объяснил россиянам необходимость принимать витамины

Иммунолог Болибок заявил, что для усваивания организмом витамины нужно принимать с пищей

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил россиянам необходимость принимать витамины. Его слова передает URA.RU.

Болибок считает, что натуральные и синтетические витамины нужно принимать вместе с пищей, поскольку это помогает организму их лучше усваивать. «Так устроены все пищеварительные системы — когда продукт переваривается, тогда он и усваивается. Для некоторых видов витаминов нужны свои собственные белки-переносчики, а они также лучше вырабатываются, когда пищеварение запущено», — заявил специалист.

Он пояснил, что сейчас натуральные продукты не могут восполнить весь комплекс витаминов. Во-первых, в них гораздо меньше микроэлементов. Во-вторых, большинство ведет малоподвижный образ жизни, и это влияет на затраты калорий. «Наши трудозатраты в калориях относительно низкие, а значит, и количество употребляемых продуктов должно быть меньше, следовательно, мы не можем обеспечивать суточную потребность в витаминах», — заметил Болибок. Также он уточнил, что некоторые элементы в настоящее время люди вообще не получают с пищей, поэтому восполнять рацион ими нужно в фармацевтической форме.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о связи гиповитаминоза и психических расстройств. По ее словам, нехватка витамина D может спровоцировать развитие депрессии и даже психических заболеваний при наличии изначальной к ним предрасположенности, витамина В — к тревожности и бессоннице, нарушение микрофлоры — к отсутствию стрессоустойчивости и агрессивному поведению.