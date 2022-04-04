Месячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 миллионов пользователей

Аудитория соцсети «ВКонтакте» в марте превысила 100 миллионов пользователей

Аудитория социальной сети «ВКонтакте» в марте составила более 100 миллионов пользователей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

«Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости — месячная аудитория "ВКонтакте" превысила 100 миллионов. (...) Новые пользователи активно регистрируются на платформе, общаются, заводят друзей, читают новости и потребляют контент», — говорится в официальном заявлении.

Также стало известно о том, что за прошедшую неделю просмотры в разделе соцсети «Клипы» выросли более чем на 20 процентов и составили свыше одного миллиарда. Отмечается, что это стало абсолютным рекордом для сервиса вертикальных видео в соцсети.

Кроме того, представители «ВКонтакте» зафиксировали рекордный рост интереса к видеоконтенту. Суточные просмотры роликов на платформе выросли до 1,31 миллиарда.

Рост интереса к клипам связали с возросшей активностью авторов на площадке. По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года соцсеть «ВКонтакте» стала самой популярной по активности создателей контента и количеству публикаций.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила масштабный проект ко Дню театра. С 27 марта в соцсети появился раздел «VK Видео», где пользователям стали доступны премьеры спектаклей и интервью с режиссерами и артистами.