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Стало известно о возможном возобновлении работы Volkswagen в России летом

«Ведомости»: Volkswagen может возобновить работу заводов в Калуге и Нижнем Новгороде летом

Фото: Horst Galuschka / dpa / Global Look Press

Компания Volkswagen может возобновить работу своих заводов в России уже этим летом. Об этом стало известно газете «Ведомости» от источников, знакомых с планами компании.

Речь идет о производствах в Калуге и Нижнем Новгороде, которые были остановлены 3 марта в связи со спецоперацией России на Украине и проблем с поставками комплектующих. Представитель компании от комментариев отказался.

На данный момент сотрудникам Volkswagen Group Rus объявили лишь о простое до 12 мая. Однако, согласно прогнозам, он продлится до июня из-за того, что поставки некоторых компонентов зависли на границе с Польшей. Так как через украинскую территорию транзит невозможен, а Польша не пропускает груз, возможна доставка комплектующих через Турцию и Грузию в Россию. Руководство компании надеется решить этот вопрос к середине мая, отметил источник.

О том, что Volkswagen также прекратил поставки автомобилей в Россию, сообщалось 3 марта. Российское представительство Volkswagen объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: легковые автомобили Volkswagen, коммерческие автомобили Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.

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Марина Совина
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