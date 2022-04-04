Разработчики World of Tanks заявили об уходе из России и Белоруссии

Компания Wargaming закроет бизнес в России и Белоруссии

Издатель и разработчик игр Wargaming объявил о решении уйти с рынка России и Белоруссии. Об этом сообщается на странице компании в LinkedIn.

«Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», — говорится в заявлении Wargaming. В организации рассказали, что приняли решение об уходе и закрытии офисов в странах после стратегического анализа бизнес-операций по всему миру, проведенного в последние недели. Сообщается, что 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под местное управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.

В материале от Wargaming, известной в том числе по созданию и поддержке популярной онлайн-игры World of Tanks, говорится, что компания завершит переход «со всей необходимой скоростью», также обеспечив безопасность и поддержку сотрудников. Уточняется, что в течение переходного периода продукты компании будут доступны пользователям из России и Белоруссии.

«Мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения», — подчеркнули представители фирмы. В компании заметили, что руководители Wargaming уверены в будущем своего бизнеса и новых качественных игр.

Wargaming — издатель и разработчик видеоигр, штаб-квартира компании находится на Кипре. Центры разработки располагаются в Минске, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах мира.

В середине марта украинская компания GSC Game World заявила об отказе продавать свои игры на территории России. Новый тайтл студии — S.T.A.L.K.E.R 2 — получат те российские пользователи, которые оформили цифровые предзаказы ранее.