Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработчики World of Tanks заявили об уходе из России и Белоруссии

Компания Wargaming закроет бизнес в России и Белоруссии

Фото: Rene Traut / Globallookpress.com

Издатель и разработчик игр Wargaming объявил о решении уйти с рынка России и Белоруссии. Об этом сообщается на странице компании в LinkedIn.

«Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», — говорится в заявлении Wargaming. В организации рассказали, что приняли решение об уходе и закрытии офисов в странах после стратегического анализа бизнес-операций по всему миру, проведенного в последние недели. Сообщается, что 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под местное управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.

Материалы по теме:
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R. Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
12 июля
Танцор диско Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Танцор дискоПьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
10 апреля

В материале от Wargaming, известной в том числе по созданию и поддержке популярной онлайн-игры World of Tanks, говорится, что компания завершит переход «со всей необходимой скоростью», также обеспечив безопасность и поддержку сотрудников. Уточняется, что в течение переходного периода продукты компании будут доступны пользователям из России и Белоруссии.

«Мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения», — подчеркнули представители фирмы. В компании заметили, что руководители Wargaming уверены в будущем своего бизнеса и новых качественных игр.

Wargaming — издатель и разработчик видеоигр, штаб-квартира компании находится на Кипре. Центры разработки располагаются в Минске, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах мира.

В середине марта украинская компания GSC Game World заявила об отказе продавать свои игры на территории России. Новый тайтл студии — S.T.A.L.K.E.R 2 — получат те российские пользователи, которые оформили цифровые предзаказы ранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Разработчики World of Tanks заявили об уходе из России и Белоруссии
Названы суммы выплат семьям погибших в упавшем с подмосковной эстакады автобусе
Бывшего кандидата на пост губернатора Приморья задержали за мошенничество
Макгрегор показал видео с тренировки и пообещал крушить головы
Пленный боец «Айдара» рассказал о тренировках с литовскими инструкторами
Стало известно об обысках на «российской» яхте в Испании
Роскомнадзор пригрозил блокировкой изданию «Холод»
Промсвязьбанк начал работать в Крыму
Меркель вспомнила о своем решении 2008 года по Украине и НАТО
Путин подписал указ об ответных мерах визового характера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.