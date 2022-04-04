Лавров назвал главную жертву антироссийских санкций

Глава МИД Лавров заявил, что санкции Запада против России бьют по мировой экономике

Главной жертвой антироссийских санкций Запада стала мировая экономика, по которой бьют последствия вводимых против России ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине, передает ТАСС.

«Влияет не сама ситуация [на Украине] на отношения [России с арабскими странами], влияют те абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении Российской Федерации, которые бьют очень больно прежде всего по мировой экономике», — заявил Сергей Лавров.

По словам Лаврова, интенсивность переговоров России и Украины после встречи в Стамбуле возросла и киевская сторона стала с большим реализмом оценивать предложения Москвы. Он отметил, что стороны продолжают обсуждать вопросы, связанные с безопасностью Украины, а также статусом Крыма и республик Донбасса — ДНР и ЛНР.