Названа вакансия с зарплатой в 550 тысяч рублей

Специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости готовы платить 550 тысяч рублей

Одну из самых высоких заработных плат, до 550 тысяч рублей, предлагают ведущему специалисту по работе с клиентами в агентство недвижимости. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в апреле назвал сервис «Работа.ру» (рейтинг есть в распоряжении «Ленты.ру»).

До 350 тысяч рублей может зарабатывать монтажник кондиционеров. Заработок до 300 тысяч рублей предлагают помощнику руководителя в крупной холдинговой компании. Няне-гувернантке трехлетнего ребенка готовы платить 250 тысяч. В компанию, специализирующуюся на продаже профессиональной косметики, требуется коммерческий директор с зарплатой до 250 тысяч рублей. Столько же может получать прораб отделочных работ.

Ранее аналитики сервиса HeadHunter назвали самые редкие и необычные вакансии в России. Так, в Тюмени предлагают работу пивному сомелье с заработной платой от 250 тысяч рублей. Специалист должен иметь опыт работы пивоваром не менее пяти лет, владеть немецким языком, уметь проводить пивные дегустации и отлично разбираться в сортах пива.

В Санкт-Петербурге открыта вакансия дегустатора бургеров и фастфуда. Компания ищет человека, которому предстоит посещать рестораны, кафе, фуд-корты и дегустировать бургеры, закуски и напитки за счет компании. Зарплата — от 50 300 до 56 700 рублей на руки.