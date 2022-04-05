Китай призвал США, НАТО и ЕС к диалогу с Россией

Постпред КНР при ООН призвал США, НАТО, ЕС и Россию выработать механизмы безопасности

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал власти США, НАТО и ЕС начать диалог с Россией, чтобы заняться проблемами безопасности и выработать сбалансированный механизм региональной безопасности. Цитату приводит РИА Новости.

«Безопасность всех стран неделима и безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности других», — подчеркнул постпред КНР. Чжан Цзюнь добавил, что каждая страна может независимо определять свою внешнюю политику, и не стоит принуждать других занимать чью-то сторону.