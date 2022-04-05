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Столтенберг заявил о необходимости поддерживать отношения с Россией

Генсек НАТО Столтенберг призвал поддерживать отношения с Россией для снижения рисков

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянсу необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией и, в частности, обсуждать вопросы снижения рисков. Цитату приводит РИА Новости.

Кроме того, генсек альянса призвал работать над повышением прозрачности в отношениях сторон и продолжать обсуждение темы контроля над вооружениями. При этом Столтенберг полагает, что укрепление отношений «больше не в интересах Москвы».

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мораторий России на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от поставок НАТО оружия Украине. Он также призвал США вернуть ядерное оружие на свою территорию из неядерных стран. По словам Полянского, необходимо вернуть ядерное оружие из Европы на «национальную территорию его обладателя» и ликвидировать инфраструктуру для его размещения.

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Виктория Кондратьева
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