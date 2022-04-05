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Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину

Владимир Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии Нехаммера в Киев в ближайшее время
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Киев в ближайшее время. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, он обсудил ситуацию на Украине с рядом европейских политиков, включая председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее министр иностранных дел Россия Сергей Лавров выразил надежду, что украинская сторона продолжит проявлять реализм на переговорах по урегулированию кризиса и будет руководствоваться собственными, а не чужими интересами. Он также подчеркнул, что конкретный результат переговоров является обязательным требованием для организации встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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