Великобритания легализует криптовалюты

Британское правительство признает стейблкоины полноценным платежным средством

Великобритания намерена признать стейблкоины (криптовалюты, привязанные к реальным активам — деньгам или ценным бумагам) полноценным платежным средством, для чего в ближайшее время реализует ряд подготовительных мер. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства. Легализация стабильных токенов — лишь первый шаг страны на пути к превращению в «глобальный технологический центр криптоактивов», указано в сообщении.

«При соответствующем регулировании они [стейблкоины] могли бы стать более эффективным средством платежа и расширить выбор для потребителей. (…) Признав потенциал этой технологии и начав регулировать ее сейчас, правительство сможет обеспечить финансовую стабильность и высокие стандарты регулирования, чтобы в конечном итоге эти новые технологии стали надежными и безопасными», — говорится на сайте британского правительства.

Британские власти также анонсировали создание «песочницы» инфраструктуры финансового рынка, которая позволит компаниям экспериментировать с криптовалютами и децентрализованными финансами (DeFi) и внедрять новшества в свой бизнес. Власти также пообещали изучить варианты интеграции криптовалют в налоговую систему страны и провести консультации с экспертами по вопросу регулирования криптоотрасли.

В мае Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании организует двухдневную конференцию CryptoSprint, чтобы узнать мнение представителей отрасли по ключевым вопросам легализации криптоактивов. Кроме того, глава департамента финансовых услуг Министерства финансов Джон Глен создаст и возглавит группу по работе с криптоактивами, в которую войдут представители регуляторов и индустрии.

В апреле власти Великобритании также заявили, что намерены выпустить собственный невзаимозаменяемый токен (NFT), используемый для регистрации прав на цифровые активы. Автором инициативы выступил министр финансов Риши Сунак — Королевский монетный двор должен создать правительственный NFT «к лету».