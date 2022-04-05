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Путин заявил о неизбежном спросе на российские удобрения в мире

Путин заявил, что удобрения как дефицит будут закупать за рубежом у России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Удобрения сегодня дефицитный товар, и в мире в любом случае неизбежно будет спрос на российскую продукцию, за рубежом будут ее покупать, заявил президент России Владимир Путин. Его слова цитирует ТАСС.

«Это дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать», — сказал Путин. При этом он утверждает, что у России «нет никакого желания наносить кому-то ущерб».

«Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками», — добавил он.

Глава государства при этом призвал правительство внимательно следить за ситуацией с удобрениями, указав на то, что в приоритете должны быть потребности внутри страны. «Системная задача — это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями», — указал Путин.

Также он поручил вывести агропромышленный комплекс на темпы роста выше трех процентов в год и нарастить производство продуктов. Путин добавил, что для этого потребуется ввести в оборот новые сельскохозяйственные земли и активнее их использовать.

Платон Щукин
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