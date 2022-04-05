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Ребенок пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками

Штаб теробороны ДНР сообщил, что ребенок пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ребенок пострадал в результате обстрела жилых домов в Донецке украинскими Вооруженными силами (ВСУ). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») обстреляли мирные дома в Донецке. В результате ночного обстрела Ленинского района города Донецка повреждены жилые дома по улице Муравьева. Ранение получил ребенок», — сообщили в ведомстве.

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметило, что по Ленинскому району Донецка было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град». Обстрел был зафиксирован после 3:00.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ два раза за десять минут обстреляли Донецк. Первый обстрел был зафиксирован в 21:50, второй — в 22:00.

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Марина Совина
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