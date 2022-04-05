Стало известно о новой возможности в WhatsApp
Популярный в России мессенджер WhatsApp разрешит пользователям переписку с незнакомыми номерами. О новой возможности сервиса стало известно ресурсу WABetaInfo.
Новая функция позволит начать переписку с человеком, чей номер пользователь WhatsApp получил в чате от собеседника, без предварительного добавления номера в список контактов. В новой бета-версии мессенджера при нажатии на незнакомый номер будет появляться всплывающее окно с вариантами действий, среди которых — «отправить сообщение».
В предыдущих версиях приложения пользователей, нажимавших на несохраненный номер телефона в чате WhatsApp, переадресовывали в стандартное меню звонков.
Пока новая функция работает только в бета-версии мессенджера. О том, когда она будет полностью запущена, не сообщается.
Ранее стало известно, что в WhatsApp может появиться новая опция, связанная с пересылкой медиафайлов в чате. В бета-версиях мессенджера тестировщики заметили возможность отправлять файлы размером до двух гигабайт. Перед этим также сообщалось, что в WhatsApp появится возможность ставить аудиосообщения на паузу.