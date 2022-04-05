Посол России призвал США уделять внимание фактам

Посол РФ Антонов призвал США прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон уделять внимание фактам. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

Антонов также заявил, что Соединенным Штатам следует «прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов». По его словам, они блокируют мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, а также терроризируют и пытают всех, кто н«е разделяет их нацистскую идеологию».

Ранее Антонов опроверг заявления заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс о том, что действия РФ на Украине создают угрозу ядерной безопасности. «Подобные заявления — очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки. Призываем Вашингтон вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области ФЯБ», — сказал он.

