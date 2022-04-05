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Из поиска Google пропал сайт Минобороны России

Из результатов поиска Google пропали ссылки на сайт Минобороны России и портал госзакупок

Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Из результатов выдачи поисковика Google пропали ссылки на официальный сайт Министерства обороны России и портал госзакупок. Как следует из результатов поиска, вместо них пользователям показывают новости и страницы ведомств в социальных сетях.

Теперь пользователи, которые вводят в строку поисковика запрос «официальный сайт Минобороны России», видят ссылки на аккаунты министерства в соцсетях, а также на посвященную ведомству статью в интернет-энциклопедии «Википедия». Кроме того, в результатах поиска Google содержатся ссылки на новости с упоминанием Минобороны России.

Из поисковой выдачи Google также пропал официальный сайт портала госзакупок. Первым результатом при соответствующем запросе оказывается сайт Общественного портала госзакупок, а не Единой информационной системы в сфере закупок.

Ранее 4 апреля стало известно, что корпорация Google решила отстранить граждан России и Белоруссии, а также жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) от участия в международном конкурсе для программистов Google Summer of Code (GSoC). При этом представители конкурса отметили, что ограничений для участников, находящихся на территории Украины, нет.

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Асель Минбаева
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