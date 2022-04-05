Шеф-повар рассказал о ностальгическом советском гуляше с макаронами-рожками

Телеведущий Ивлев поделился секретом приготовления советского гуляша с говядиной и рожками

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев раскрыл секрет приготовления советского гуляша с говядиной и макаронами-рожками. Ностальгическим рецептом он поделился с «Пятым каналом».

Ивлев рассказал, что для приготовления понадобятся 200 граммов мякоти говядины, одна морковь, две головки репчатого лука, 150 граммов томатной пасты, две столовые ложки муки, 100 миллилитров растительного масла и 200 миллилитров воды для мучной «болтушки», макароны-рожки на гарнир, соль, перец — по вкусу.

«В гуляш можно взять мяско и попроще — второго или третьего сорта фрикандо с жирком вполне сгодится», — утверждает он. Далее повар советует нарезать мясо кубиками по паре сантиметров на кусочек, а крупные жировые прослойки предварительно удалить. Для жарки мяса Ивлев предложил взять глубокую сковороду и заранее разогреть в ней растительное подсолнечное масло. Повар рекомендует жарить в малом количестве масла, давая возможность вытопиться говяжьему жиру. Затем Ивлев выкладывает кусочки на сковороду партиями и обжаривает до полуготовности.

Следующим шагом шеф-повар рекомендует добавить к мясу нарезанные мелкими кубиками морковь и лук, а после — томатную пасту. «Когда почувствуете, что кислинка в аромате томат-пасты растворилась, залейте все водой и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, добавьте соль и перец и оставьте томиться на час», — объясняет он.

Для приготовления специальной «болтушки» Ивлев советует смешать воду с мукой до однородной массы. По словам шеф-повара, консистенция должна напоминать тесто для блинов. «В томящееся мясо по истечении часа добавьте мучную смесь. По консистенции загустевающего соуса будет понятно, нужно ли добавить еще немного воды», — делится он. После этого остается сварить макароны и залить их гуляшом.

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