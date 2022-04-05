Россиян предупредили об уголовной ответственности за кражи из садовых домиков

Юрист Кутараева заявила, что за кражу из садовых домиков грозит уголовная ответственность

Юрист Московского союза садоводов Джамиля Кутараева в беседе с Ura.ru предупредила россиян о том, что за кражу чужого имущество из садового домика уголовная ответственность может грозить даже в том случае, если сумма украденного составила менее 1000 рублей, но была совершена с проникновением.

«Если правонарушения ранее уже были совершены на сумму до 2500 рублей, то человеку грозит штраф до 40 тысяч рублей, арест на два месяца либо лишение свободы сроком до года. Если размер похищенного имущества превысил 2500 рублей, то здесь предусмотрено наказание в виде штрафа от 80 тысяч рублей, лишение свободы до двух лет либо арест до четырех месяцев», — заявила юрист.

Она добавила, что случаи мелких краж не из садовых домиков наказываются менее строго — за них предусмотрена административная ответственность. Юрист общественной приемной Союза садоводов России Надия Айнетдинова, в свою очередь, отметила, что человека или группу лиц также могут привлечь к административной ответственности за кражу урожая.

Ранее в Ярославле начальника тыла отдела МВД по Красноперекопскому району и старшего специалиста группы тылового обеспечения заподозрили в перепродаже бумаги. Выявить преступную схему помогла контрольная закупка, в ходе которой оперативники нашли у местной предпринимательницы коробки бумаги, которые числились на балансе МВД.