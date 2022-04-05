В Приморском крае популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза

Популяция дальневосточного леопарда в Приморском крае за 2021 год превысила 120 особей

Популяция редкого дальневосточного леопарда за 2021 год впервые превысила отметку в 120 особей. Об этом на пресс-конференции во Владивостоке сообщил директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк, его слова передает «Интерфакс».

«Сегодня популяция отошла от опасной черты, количество леопардов растет. Данные за 2021 год показывают увеличение численности леопардов, за прошлый год на территории [нацпарка] зафиксирован 121 взрослый леопард и 14 котят», — рассказал директор нацпарка.

Отмечается, что количество краснокнижных хищников в Приморском крае в 2012 году на момент образования «Земли леопарда» составляло 35 особей — таким образом, популяция увеличилась в три раза. Кроме того, по словам Бардюка, за годы существования нацпарка соотношение самок и самцов значительно выросло в сторону последних, что является одним из факторов будущего благополучия вида.

«Главной целью создания "Земли леопарда" 10 лет назад стало спасение дальневосточного леопарда. В начале XXI века эти животные находились в шаге от вымирания. Не все верили в то, что уникального зверя еще можно спасти. Однако эффективная работа национального парка доказала обратное», — добавил Бардюк.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также в провинциях Дзилинь и Хейлунцзян в Китае. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка «Земля леопарда». К 2030 году Минприроды планирует увеличить число особей до 150 единиц и восстановить ее в пределах исторического ареала.

