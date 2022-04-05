Туристов предупредили о появлении опасных существ у берегов Турции

В Анталье заметили отбившихся от общей группы медуз

Популяция медуз, наблюдаемая на пляжах Антальи с января, вероятно, сократится через несколько месяцев. Об этом заявила декан факультета рыболовства в университете Акдениз профессор Джале Корун, пишет Medyatava.

Как объяснила эксперт, медузы, которые являются мигрирующим видом животных Красного моря, были отрезаны от общей группы ветром и случайно достигли берегов залива Антальи. Так, в турецких водах часть опасных существ съедается черепахами кареттами, другая — погибает, если их выбрасывает на пляж или скалы.

«Этот процесс завершается в середине июня. Обычно в течение сезона очень сложно найти медуз в наших морях. Гражданам нечего бояться», — предупредила Корун.

Тем не менее профессор посоветовала туристам не трогать и не брать в руки выброшенных на берег морских обитателей, так как даже мертвые медузы могут оставить ожоги на коже.

Ранее в апреле россиянам назвали оптимальную стоимость туров в Анталью на базе новых чартерных перевозок, которые с 9 апреля запустил туроператор «Библио-Глобус» совместно с авиакомпанией Red Wings. Так, тур на семь дней с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками обойдется двоим туристам от 102 тысяч рублей.